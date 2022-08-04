TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Cüneyt Çakır hakemliği bırakıyor!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 23:11

Türk hakemliğinin en büyük kariyerine sahip ismi olan Cüneyt Çakır, MHK’ya görevini bırakıp eğitmen olmak istediğini iletti. Eski hakemlerden Deniz Çoban ve Deniz Ateş Bitnel’in de Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Çakır’ın düdüğünü astığı belirtildi.

UEFA son olarak Cüneyt Çakır’a 2 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda oynanan Ludogorets-Dinamo Zagreb maçında görev vermişti. MHK ise Süper Lig’in ilk hafta maçlarında Cüneyt Çakır’a görev vermedi.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports’ta katıldığı programda Çakır’ın alt kademedeki hakemlere eğitip vermek isteğini paylaştı.

TFF Başkanı Büyükekşi’nin sözleri şöyle;

“Geçen hafta Bolu’da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK’ye Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye’de sonlandırmak istediğini söyledi. Cüneyt Çakır hakemliği bırakmak istediğini TFF’ye bildirdi. Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi.”