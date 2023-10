Thomas Tuchel Galatasaray maçı öncesi konuştu: 'Grubumuzu lider bitirmeliyiz'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:00

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi UEFA'ya açıklamalar yaptı.

Alman hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Baskıyı hissettiğinizde, kazanmak isteyen ve kazanmanın takım felsefesi olduğu bir kulüpte olduğunuzu bilirsiniz. Baskının çoğunu da kendimiz, üzerimizde yaratırız. Bunu ben de yapıyorum. Her antrenman mükemmel geçmei, tüm hafta harika hazırlanmalı ve harika bir maç çıkarmamız gerekiyor. Beklentiler son derece yüksek ama Bayern Münih'teyiz. Bayern'den zaferler beklenir. Bu zaferler de sıradan şekilde değil, ilgi çekici bir futbol ve fazla gol atarak gelmelidir. Bazen hepsini yapamazsınız ama yine de baskı olumludur ve bu oyunun bir parçasıdır."

"Herhangi bir spor dalında yüksek seviyede mücadele eden herkes bu konuda hemfikirdir; kendinizi rahat hissetmelisiniz. Toplantılarda, antrenmanlarda, sahada takımla çalışırken... O zaman dışarıdan gelen baskının, kendinize uygulamaya başladığınız baskıdan daha fazla olmadığını fark etmeye başlarsınız. Bu szon oynadığımız futboldan yüzde 100 memnun değiliz. Hala çok başarılıyız ve maçları kazanmanın yollarını buluyoruz ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Bana göre hala adaptasyon sürecindeyiz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU VE RAKİPLERİ

"Rekabet artık o kadar yüksek ki grup aşaması hiç kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğim her sezon, grup aşaması çok zor geçti. Uyanık, tetikte ve 90 dakika boyunca konsantre olmalısınız. Galatasaray, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu bir grupta bırakın iki hatayı, tek bir hataya bile izin veremezsiniz. Bu yüzden dirençli ve sağlam olmak için çalışıyoruz. Geriye düştükten sonra maçları çevirdik. Bunun bizi sarsmasına izin vermedik ve bu turnuvada kendimizi geliştiriyoruz."

"Nihayetinde hedefimiz her zaman çeyrek finale yükselmek olmalı. Grubumuzu lider bitirmeliyiz. O zaman son 16 turunda grup ikincisiyle oynarız. Ondan sonrası büyük ölçüde kura şansıdır. Önceki birkaç yılda çeyrek finallerde farklılıklar oldu. Manchester City'e karşı çeyrek finalde oynamak başka, diğer takımlarla oynamak başka. Elbette her şey biraz göreceli ama hedef önce gruptan çıkmak, sonra ilerlemek. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan her takım, kupa için ciddi şekilde adaydır."