Tokyo Olimpiyatları'nın maliyeti 1,45 trilyon yen olarak revize edildi
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları toplam maliyetinin 1,45 trilyon yen (12,8 milyar dolar) olarak beklendiği bildirildi.
Kyodo ajansının 2020 Olimpiyatları düzenleyici taraflarına dayandırdığı haberine göre uluslararası turnuvaların Japonya'ya maliyet beklentisi revize edildi. Buna göre Tokyo Oyunlarının toplam maliyetinin, 191 milyar yen düşerek 1,45 trilyon yen (12,8 milyar dolar) olarak gerçekleşmesi bekleniyor
Maliyetin küçülmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, seyircisiz müsabakalar, salgına karşı olağanüstü hal uygulaması ile tedariki planlanan iş gücü ihtiyacını düşmesinin etkili olduğu bildirildi.
Düzenleyici taraflar olarak Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Metropol Valiliği ve Japonya hükümeti maliyeti üçe bölerek karşılıyor.
734 MİLYAR YEN OLARAK KAYDA GEÇMİŞTİ
Maliyet, Aralık 2019 hesabına göre 1,35 trilyon yen; Aralık 2020 hesabına göre 1,64 trilyon yen olarak beklendiği açıklanmıştı. Japonya'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurduğu 2013'te sunulan maliyet projeksiyonu ise 734 milyar yen olarak kayda geçmişti.
Oyunların, koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 2021 yazında düzenlenmesi 294 milyar yen ekstra maliyet çıkardığı bildirilmişti. 33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunları'nda, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Tevfik Göksu fena yakalandı
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum