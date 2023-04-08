Tottenham galibiyete Son ve Kane ile ulaştı!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 19:36

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 19:36

Premier lig 30. hafta maçında Tottenham, sahasında Brighton ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Tottenham'ın golleri 10. dakikada Heung-Min Son ve 79. dakikada Harry Kane attı. Brighton'ın golü 34. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.

Brighton karşısında ağları havalandıran Heung-Min Son, Premier Lig'de 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

Kulübede yaşanan gerginlik sonrası karşılaşmanın hakemi 60. dakikada iki takımın teknik direktörünü oyun alanının dışına gönderdiği.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham 53 puana yükseldi. Brighton 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Bournemouth'u konuk edecek. Brighton ise Chelsea deplasmanına gidecek.