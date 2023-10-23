Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:57

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:57

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'yla yeniden zirveye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin etkinliğine katılan Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz Abdullah hocayla şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık. Planımız aynı süreci tekrarlamak, yine başarılar elde etmek. Hocanın da bizim de aklımızdaki nokta bu. İnşallah tüm camia şampiyon olduğumuz yıl gibi tekrar bir araya gelerek taraftarlarımızla, derneklerimiz ve yönetimimizle aynı çizgide durarak yeniden Trabzonspor'u zirveye taşımak hedefimiz" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Son günlerde Merkez Hakem Kurulu'na yönelik gündeme de değinen Doğan, "Pendik maçından sonra açıklama yapmıştım. Aynı düşüncelerim devam ediyor, hiçbir şey değişmedi. Umarım onlar da milli aradan sonra daha formda gelmişlerdir. Çünkü bazı hataların aslında hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Söylediklerim sadece bizim için değil özellikle başta tüm Anadolu kulüpleri için söylüyorum. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bordo-mavili taraftarların sorularını cevaplayan Ertuğrul Doğan, gelir getirecek önemli projeler yaptıklarını kaydederek, "Trabzonspor'un ekonomisinin acil olarak sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Kulübün geliri, giderinin yarısını karşılamıyor. Ben bu problemlerin tamamını bilerek buraya geldim. Çalışmalarımız devam ediyor. Gayrimenkullerimizi değerlendirmeye çalıyoruz" diye konuştu.