Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? İşte Trabzonpor'un son şampiyon olduğu sezon...
Trabzonspor, 2021 - 2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon oldu. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimiyle birlikte Süper Lig'deki 7. şampiyonluğuna ulaştı. İşte Trabzonspor'un son şampiyon olduğu sezon.
Spor Toto Süper Lig 2021 - 2022 sezonunu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, 34. hafta sonunda topladığı 76 puan ile en üst sırada yer alıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'deki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunuyor.
TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Takvimlerin 1984 yılını gösterdiği vakit, Türkiye'deki profesyonel futbol liginin puan cetvelinin en üst sırasında Trabzonspor yer alıyordu. Tıpkı 2021 - 2022 sezonunda olduğu gibi Fenerbahçe, 1983 - 1984 sezonunda, bordo-mavili ekibin 5 puan arkasında 2. sırada yer alıyordu.
Trabzonspor, 83 - 84 sezonunda oynadığı 34 karşılaşmada 50 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Şampiyon olduğu sezon toplamda 18 galibiyet ve 14 beraberlik alan Trabzonspor, ligi 2 mağlubiyet ile bitirdi.
Trabzonspor, en son şampiyon olduğu sezon 34 karşılaşmada toplam 43 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu 83-84 sezonunda ligin gol kralı, attığı 16 gol ile Galatasaray forması giyen Tarık Hosiç oldu.
83-84 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Bahattin Güneş, Şenol Ustaömer, Lemi Çelik, Osman Denizci, Hasan Vezir, Hasan Şengün, Kemal Serdar, Osman Şahinoğlu, Güngör Şahinkaya, İsmail Hakkı, Sinan Ünal, İhsan Derelioğlu, İsmail Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Gökhan Ersoy, Levent Erköse, İskender Günen
Şampiyon kadronun teknik direktörlüğünü ise Ahmet Suat Özyazıcı yapmaktaydı.
Trabzonspor'un en son şampiyon olduğu 83-84 sezonunda, Adana Demirspor, Adanaspor ve Karagümrük ligden düşen takımlar arasında yer alıyordu.
Denizlispor, Orduspor ve Gençlerbirliği ise bir sonraki sezon lige katılmaya hak kazanan takımlar arasında bulunuyordu.
Trabzonspor, 83-84 sezonundaki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek sezonu iki büyük kupa ile noktaladı.
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