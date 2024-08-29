Trabzonspor evinde Avrupa'ya penaltılarla veda etti!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:47

Güncelleme: 29.08.2024 - 23:00

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

St. Gallen 31. dakikada Isaac Schmidt ile öne geçti. Trabzonspor, bu gole 52. dakikada Enis Destan ile cevap verdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

30 dakikalık uzatma bölümünde de gol olmadı ve maç uzatmalara taşındı.

Trabzonspor'da Savic 5. penaltıyı kaçırdı, St.Gallen'de ise 5 futbolcunun tamamı topa ağlara gönderdi.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-1 St. Gallen

Uzatmalar 1-1 sona erdi maç penaltılara gitti.

111' Malheiro'nun pasında topu alan Cihan kavisli şutunda uzak direğe topu yolladı ancak isabetli olmadı.

110' Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

109' SARI KART | Trabzonspor çok tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Trezeguet'ye faulü yapan Stephan Ambrosius sarı kart gördü.

102' Savunma arkasına gönderilen topta Cisse dar açıdan kaleyi denedi. Uğurcan ayaklarıyla golü kurtardı.

101' Topu alan Cisse hızla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan kaleyi denedi. İyi yer tutan Uğurcan gole izin vermedi.

Zorlu mücadelede 90 dakika 1-1'lik skorla sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

89' SARI KART | Cihan Çanak sağ kanattan ilerlediği sırada Yannick Noah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Noah sarı kart gördü.

83' SARI KART | Trezeguet'nin ortasında Lawrence Ati-Zigi'nin elinden kaçırdığı topta Stefano Denswil vuruşu yaptı ancak top dışarıya gitti. Hakeme faul itirazında bulunan Lawrence Ati-Zigi sarı kart gördü.

82' Sol kanattan ilerleyen Chima Okoroji, sol kanattaki Bastien Toma'yı düşündü ancak Malheiro topun geçmesine izin vermedi.

65' SARI KART | St. Gallen'de Lukas Goertler, Batista Mendy'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

58' Barisic'in sol kanattan ortasında boş kalan Enis'in iyi kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

56' Malheiro kaptığı topta sağ çaprazdan çok sert vurdu. Doksana giden topu kaleci kornere uzaklaştırdı.

52' GOOOL | Trabzonspor skoru eşitledi. Durum 1-1! Barisic'in ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Bravo Enis!

51' Cihan Çanak'ın uzaktan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Zorlu mücadelede ilk yarı sona erdi Trabzonspor 0-1 St Gallen

45' Visca rakibinden harika sıyrılıp ilerledi ve pasını Orsic'e çıkardı. Orsic'in aynı güzellikteki vuruşunu kaleci köşeden kornere çeldi.

41' SARI KART | Trabzonspor'da hakeme itirazlarda bulunan Abdullah Avcı sarı kart gördü.

40' Etkili gelen Trabzonspor'da Visca'nın pasını alan Orsic sol çaprazdan kaleyi denedi. Direğe de çarpan top auta gitti.

35' Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu Lawrence Ati-Zigi üst köşeden kornere çeldi.

31' Gol | Maalesef top ağlarda... Konuk ekip 1-0 öne geçti.Hızlı gelişen St. Gallen atağında sol çaprazdan ceza sahasına çevrilen topu Isaac Schmidt tek vuruşla tamamladı. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

25' Visca'nın sağ kanattan ortası savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Lawrence Ati-Zigi iki hamlede topu Enis'ten önce aldı.

23' Çok etkili geldiler. Konuk ekipte ceza sahası içinden üst üste vuruşlar Trabzonspor savunmasından döndü.

18' Lukas Goertler'in sağ çaprazdan penaltı noktası üzerine ortasında Christian Witzig kafa vuruşunu yapamadı.

3' Lawrence Ati-Zigi'nin uzaklaştırdığı topta topu önünde bulan Orsic'in ceza sahası dışından şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.