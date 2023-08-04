Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı
Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yi 5-0 mağlup etti.
Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon FK ile karşılaştı.
Orta Hisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 5-0 kazandı.
Bordo mavili ekibin gollerini 19. dakikada Eren Elmalı, 23. dakikada Maxi Gomez, 52. dakikada Trezeguet, 74. dakikada Enis Destan ve 82. dakikada Kerem Şen kaydetti.
Trabzonspor'da genç oyuncu Enis Destan, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Bordo mavililer daha önce oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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