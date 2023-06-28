Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer görüşmelerine başladı

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 21:29
Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer görüşmelerine başladı
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


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