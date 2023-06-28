Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer görüşmelerine başladı
Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 28, 2023
FC Southampton’ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/FP71tRddfr
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