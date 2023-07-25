Trabzonspor rahat kazandı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 21:02

Güncelleme: 25.07.2023 - 21:02

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.

Slovenya'nın Sportski Centar Terme Catez stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 8. dakikada Maxi Gomez, 40. dakikada Anastasios Bakasetas, 63. dakikada Eren Elmalı ve 88. dakikada Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğurcan Çakır (KK) kaydetti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Siopis ve Fernandes'in yanı sıra Umut Bozok, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Bardhi, Serkan Asan, Emirhan Zaman, Hüseyin Türkmen, kaleciler Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak ve Kağan Moradaoğlu maç kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yeni transferlerden Göktan Gürpüz ile Teklic'e ise ikinci yarıda şans verdi.

Trabzonspor bir sonraki hazırlık karşılaşmasında Triglav ile karşılaşacak.