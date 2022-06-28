Trabzonspor Vestel ile sponsorluk anlaşması imzaladı!
Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Vestel ile forma göğüs sponsorluğu için 3 yıllığına anlaşma sağlandığını belirtildi.
Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 33 Milyon TL ve KDV ödeme alınacağını, diğer sezonlar ise yıllık TÜFE - ÜFE oranına göre artış olacağını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu" konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşma ile Şirketimiz tarafından, forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel Şirketler Grubu, Şirketimize, forma göğüs sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecektir. Yapılan sözleşmede ilave olarak Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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