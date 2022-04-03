Trabzonspor'da üç isim cezalı duruma düştü
Ligde bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor'da üç isim cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Bordo-mavili takımda üç isim cezalı durumda düştü.
Trabzonspor'da Bakasetas, Djaniny ve Siopis, Beşiktaş karşılaşmasının ikinci yarısında sarı kart gördü.
Bordo-mavili üç futbolcu, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü ve 8 Nisan Cuma günü oynanacak maçta forma giyme şanslarını kaybettiler.
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