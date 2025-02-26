Trabzonspor'dan çok sert paylaşım: "Merkez Hakem Sirki"
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bordo mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.
İşte Trabzonspor'un paylaştiği video:
???????????? ?????????? ?????????? | ?? Haftanın Saçmalıkları pic.twitter.com/2XxDhHF3Je— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 26, 2025
Etiketler: #trabzonspor #MHK #ziraat türkiye kupası #TFF
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