Trabzonspor'dan çok sert paylaşım: "Merkez Hakem Sirki"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'dan çok sert paylaşım:
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 23:16

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bordo mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.

İşte Trabzonspor'un paylaştiği video:



Etiketler: #trabzonspor #MHK #ziraat türkiye kupası #TFF
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler