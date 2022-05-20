Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: ‘Hedefimiz Avrupa’
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Cumhuriyet’e yeni sezon hedeflerini anlattı. Çakır, “Trabzon bir futbol kenti. Şehrimizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Şampiyon Trabzonsporlu futbolcular, yeni hedeflerini Şampiyonlar Ligi’nde başarı olarak belirledi. Bordo-Mavili ekibi Süper Lig zaferine taşıyan oyuncuların başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, “Trabzon bir futbol kenti. Şehrimizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Çakır, başarılarının perde arkasında teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin planlı çalışma sistemi ile takımda bir aile ortamı oluşmasının başrolü oynadığını söyledi. “Şampiyonluğu hak ettik, sonuna kadar mücadele ettik ve kupayı kazandık” diyen Uğurcan, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
VISCA’DAN KASKET SÜRPRİZİ
Devre arası geldiği Trabzonspor’da hiç yabancılık çekmeyen ve sanki yıllardır Bordo-Mavili formayı giyiyormuş gibi oynayan Visca, şehirdeki kasket geleneğine de alıştı. Sohbetimiz sırasında kasketi başına takıp fotoğraf çektiren Visca, “Kısa sürede herkes bana çok sıcak yaklaştı, ben de kolay adapte oldum. Trabzon’da futbol çok seviliyor. Ne mutlu ki böylesine büyük bir camiada şampiyon olmayı başardım. Yeni hedefimiz kesinlikle Avrupa’da da başarılı olmak ve yeni sezonda ligde yine şampiyonluğa ulaşmak. Bunu yapacak gücümüz ve inancımız var” ifadelerini kullandı.
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