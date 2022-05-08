Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

DHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 14:09
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul Valiliği'nin kararıyla, Trabzonspor'un bugün saat 15.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibarıyla, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Trafik polisleri caddeyi kullanmak isteyen sürücüleri, alternatif olarak belirlenen, Vatan ve Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirdi. 


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