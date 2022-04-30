Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik! Marek Hamsik'in bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:55

27 Temmuz 1987 yılında dünyaya gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik, profesyonel futbolculuk kariyerine altyapısında oynadığı Slovan Bratislava kulübünde başladı.

Slovakya’da geçirdiği 3 yıl sonrasında 2004 yılında İtalyan kulüp Brescia’ya geçen Hamsik, 2007 yılında o dönem Serie A’ya yükselen Napoli’ye transfer oldu.

Napoli’de geçirdiği 12 yıl boyunca kadronun en önemli oyuncularında biri olan Hamsik, kulübün kazandığı iki İtalya Kupası’nda kilit bir rol üstlendi.

Napoli’de toplam 521 karşılaşmada forma giyen Slovak oyuncu, kulüp için 121 gol kaydetti.

Napoli’de geçirdiği 12 yılda kaptanlık görevini de üstlenen Hamsik, attığı 121 gol ile 2017 yılında kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu (Dries Mertens, 2020 yılında Hamsik’i geride bıraktı). Hamsik ayrıca forma giydiği toplam 521 karşılaşma ile 2018 yılında kulüp tarihinde en fazla forma giyen futbolcu unvanına ulaştı.

Hamsik, bireysel olarak birçok ödüle layık görülürken 8 kez yılın en iyi Slovak futbolcusu seçildi. İtalya Serie A tarafından 2008 yılında ligin en iyi genç oyuncusu seçilen Slovak oyuncu, 2011, 2016 ve 2017’de Serie A’da yılın on biri içerisinde yer aldı.

Uluslararası turnuvalarda da başarılı bir performans gösteren Hamsik, UEFA tarafından 2015 yılında Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi takımına seçildi.

Slovakya Milli Takımı’nın da değişilmez ismi olan Hamsik, ulusal formayı ilk kez 2007 yılında Polonya karşısında üstüne giydi. Kaptanlığını da üstlendiği milli takımda toplam 135 resmi karşılaşmada oynayan Hamsik, 26 gol sayısı üretmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'tan kadrosuna kattığı Marek Hamsik, istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Bedelsiz transfer edilen Hamsik, Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Slovak futbolcu, Avrupa'da 4 maçta forma giydi.

Kısa sürede takımın beyni haline gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Abdullah Avcı tarafından, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkiilerinde görevlendirildi. Hamsik, bu sezon sahada kaldığı 2343 dakikada 2 gol 4 asistle takımının 6 golüne doğrudan katkıda bulundu.

Trabzonspor’un, 2021 yılının haziran ayında renklerine bağladığı Slovak yıldız, bordo-mavili takımda kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaşmış oldu.