Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte VAR kayıtları:
Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #MHK #VAR Kayıtları
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Serdal Adalı'ya ziyaret
- Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü
- Ferhat Gündoğdu'dan yabancı VAR için yeni açıklama
- Errick McCollum, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu!
- Erzurumspor'da Hakan Kutlu'dan transfer açıklaması
- Bahçeli’den ‘boks eldivenli’ poz!
- Adanaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
- İspanyol yıldız gözaltına alındı!
- Stoper transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Usta oyuncu hayatını kaybetti!