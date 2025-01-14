Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 20:07

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları:



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