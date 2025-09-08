Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Kura çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikayeleriyle katlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolun tabandan tavana bir bütün olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Alt liglerin ve amatör takımların bu organizasyonda yer alması, futbolumuzun sağlam temeller üzerine oturmasını sağlıyor. Çünkü tabanı güçlü olan bir futbol yapısı, üst liglerde de başarıyı beraberinde getirir. Ülkemizin dört bir yanındaki takımları buluşturan futbolun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bir spor insanı olarak bu tablo bizlere büyük gurur ve mutluluk veriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmasını ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmasını temenni ediyorum. Kupaya ismini vererek futbolumuza katkı sunan Ziraat Türkiye Bankasına, tüm maçları yayınlayarak kupanın görünürlüğünün ve marka değerinin artmasına katkı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu ile A Spor ailesine teşekkür ediyorum. Turnuvamıza renk katan, mücadeleleriyle futbol coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatan katılımcı tüm takımlarımıza başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kupada 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Düzcespor-Atko Grup Pendikspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor

Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata SK-Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor-Zonguldakspor

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor

Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK

Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK

Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor

GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor

Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor

Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK

Giresunspor-52 Orduspor

Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor

Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK

Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor

Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor

Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK

Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK

Kahramanmaraşspor-Karaman FK

Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK

Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor-Altınordu

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol

Eskişehirspor-Muğlaspor

Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK

Kestel Çilek SK-Fethiyespor

Kırıkkale FK-Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK

Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK

Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri