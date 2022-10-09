Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Altınordu maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Altınordu'yu ağırlayacak. Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Altınordu maçı hangi kanalda yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 13:12
Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Altınordu maçı hangi kanalda yayımlanacak?
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Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, bugün henüz bu sezon galibiyet sevinci yaşayamayan Altınordu'yu ağırlayacak.

TUZLASPOR - ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA?

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

TUZLASPOR - ALTINORDU HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Tuzlaspor - Altınordu maçı TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.






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