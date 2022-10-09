Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Altınordu maçı hangi kanalda yayımlanacak?
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Altınordu'yu ağırlayacak. Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Altınordu maçı hangi kanalda yayımlanacak?
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, bugün henüz bu sezon galibiyet sevinci yaşayamayan Altınordu'yu ağırlayacak.
TUZLASPOR - ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA?
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.
TUZLASPOR - ALTINORDU HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Tuzlaspor - Altınordu maçı TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.
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