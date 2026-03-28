U19 Milli Takımı, Elit Tur'da 2'de 2 yaptı

U19 Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. Centro Sportivo Real Cosenza'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 4 ile 33. dakikalarda Berat Luş ve 41.dakikada Eyyüb Arda Yaşar attı. Macaristan'ın gollerini ise 51. dakikada Kevin Mondovics ve 90+3. dakikada Bendeguz Kovacs kaydetti.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti. Grubumuzun diğer maçında İtalya ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Stat: Centro Sportivo Real Cosenza

Hakemler: Bastien Dechepy, Brice Tellier, Ayoub El Filali, Ruben Arena

Türkiye: Egemen Aydın, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Deniz Emre Ofli, Ömer Arda Kara, Robert Atsup (Dk.86 Haktan Şener), Berkay Aslan, Darvin Kaan Soylu (Dk.61 Emirhan Altundağ), Berat Luş (Dk.72 Hüseyin Maldar) (Dk.86 Onuralp Çakıroğlu), Emir Tuğra Turhan, Eyyüb Arda Yaşar (Dk.72 Metin Şen), Ensar Buğra Tivsiz

Macaristan: Mirko Bozo, Zsombor Hös (Dk.61 Adam Decsy), Kevin Mondovics, Adam Madarasz (Dk.83 Marton Szep), Bendeguz Kovacs, Hunor Nemeth, Simon Bodnar (Dk.67 Imre Egri), Arpad Mona (Dk.46 Adam Somogyi), Viktor Vitalyos, Bence Szakos, Zalan Kugyela

Goller: Dk.4-33 Berat Luş, Dk.41 Eyyüp Arda Yaşar, Dk.51 Kevin Mondovics, Dk.90+3 Bendeguz Kovacs

Sarı Kartlar: Dk.19 Berat Luş, Dk.31 Robert Atsup, Dk.59 Zsombor Hös, Dk.76 Bendeguz Kovacs

U19 Milli Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Engin Can Biterge (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Albayrak (Kasımpaşa A.Ş.), Egemen Aydın (Tümosan Konyaspor)

Defans: Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Deniz Emre Ofli (FC Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray A.Ş.), Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.Com Antalyaspor), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Taha Emre İnce (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Eyyüb Arda Yaşar (Arminia Bielefeld), Berat Luş (Esenler Erokspor), Metin Şen (Karlsruher SC), Robert Atsup (Kasımpaşa A.Ş.), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Haktan Şener (Olympique Lyon), Berkay Aslan (Rams Başakşehir FK), Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Darvin Kaan Soylu (VfL Wolfsburg)

Forvet: Emir Tuğra Turhan (Rams Başakşehir FK)

Teknik Direktör: Uğur İnceman