Üç büyükler, bu sezon Trabzonspor'u mağlup edemedi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üç büyük rakibine hiç kaybetmedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, üç büyük rakibe karşı alınan başarılı sonuçları devam ettirmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 09:52
Üç büyükler, bu sezon Trabzonspor'u mağlup edemedi
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.

EN SON 2019-2020 SEZONUNDA YENİLGİ YAŞAMADI

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı.

Şampiyonluk yarışı yaptığı sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.



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