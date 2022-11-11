UEFA Avrupa Ligi'nde grupların en iyi golü İrfan Can'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi golü ödülü Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci'ye verildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından şimdiye kadar atılan en güzel gol belirlendi.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi.
Açıklanan listede yer alan ilk 10 gol şu şekilde;
1. İrfan Can Kahveci (Rennes - Fenerbahçe 2:2, 2. hafta)
2. Guelor Kanga (Kızılyıldız - Ferencvaros 4:1, 3. hafta)
3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca 1-2 Rennes, 1. hafta)
4. Enis Bardhi (Trabzonspor 4-0 Monaco, 4. hafta)
5. Cody Gakpo (Zurich - PSV 1:5, 3. hafta)
6. Omri Altman (AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev, 5. hafta)
7. Aitor Ruibal (Betis 3-0 HJK, 6. hafta)
8. Joaquín (Betis 3-2 Ludogorets, 2. hafta)
9. Adam Gyurcso (Dinamo Kiev - AEK Larnaca 0:1, 2. hafta)
10. Albert Gronbek (PSV - Bodo/Glimt 1:1, 1. hafta)
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