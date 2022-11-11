UEFA Avrupa Ligi'nde grupların en iyi golü İrfan Can'dan

11 Kasım 2022 Cuma, 18:16

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından şimdiye kadar atılan en güzel gol belirlendi.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi.

Açıklanan listede yer alan ilk 10 gol şu şekilde;

1. İrfan Can Kahveci (Rennes - Fenerbahçe 2:2, 2. hafta)

2. Guelor Kanga (Kızılyıldız - Ferencvaros 4:1, 3. hafta)

3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca 1-2 Rennes, 1. hafta)

4. Enis Bardhi (Trabzonspor 4-0 Monaco, 4. hafta)

5. Cody Gakpo (Zurich - PSV 1:5, 3. hafta)

6. Omri Altman (AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev, 5. hafta)

7. Aitor Ruibal (Betis 3-0 HJK, 6. hafta)

8. Joaquín (Betis 3-2 Ludogorets, 2. hafta)

9. Adam Gyurcso (Dinamo Kiev - AEK Larnaca 0:1, 2. hafta)

10. Albert Gronbek (PSV - Bodo/Glimt 1:1, 1. hafta)