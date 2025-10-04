UEFA'dan kritik görüşme: Şampiyonlar Ligi için yeni format önerisi!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin formatı geçen sezon değişmişti.

Devler Ligi’nin grup etabı yerini lig aşamasına bırakırken takımların maç sayıları 6’dan 8’e yükselmiş ve turnuvaya katılan kulüp sayısı 36’ya çıkmıştı.

Eski formattaki çift maçlı grup sistemine yerine takımların 8 farklı rakiple karşılaşması planlanmış, ilk 8’deki takımların doğrudan son 16’ya, 9-24 arasındaki takımların play-off oynayacağı formatına geçilmişti.

DEVLER LİGİ İÇİN YENİ FORMAT ÖNERİSİ

Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatın henüz ikinci senesi dolmadan turnuvada değişiklik ihtimali gündeme geldi. Mundo Deportivo’da yer alan haberde UEFA’nın Avrupa Süper Lig’ini temsil eden şirketle görüştüğü ve farklı bir formatın tartışıldığı ifade edildi.

Yapılan görüşmelerde formatla ilgili büyük bir değişimin tartışılmadığı ancak bazı yapısal farklılıkların olabileceğine dikkat çekildi.

Önerilen yeni formata göre takım sayısı yine 36’da kalırken kulüpler UEFA katsayı puanına göre 2 torbaya ayrılacak. İlk torbada yer alan ve lig aşamasını ilk 8’de bitiren takımlar direkt son 16’ya yükselecek.

İlk torbada son 8’de yer alan, ikinci torbada ise ilk 8’de lig etabını bitren takımlar son 16’ya yükselebilmek için şu anda olduğu gibi play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi’nin adının değişmeyeceği, maçların ücretsiz olarak bir platform üzerinden yayınlanmasının planlandığı ancak reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek bulunacağı kaydedildi.