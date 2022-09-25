UEFA, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i haftanın golüne aday gösterdi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, UEFA tarafından A Milli Takım formasıyla Lüksemburg'a attığı gol sebebiyle haftanın en iyileri arasına seçildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 14:53
UEFA, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i haftanın golüne aday gösterdi!
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Fenerbahçe'de gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a yükselmeyi başaran genç futbolcu İsmail Yüksek, A Milli formayla çıktığı ilk maça rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynadığı maçın 80. dakikasında oyuna giren ve 87. dakikada uzak mesafeden attığı gol ile takıma 1 puan kazandıran İsmail Yüksek'in golü, UEFA tarafından haftanın golü adayları arasında yer aldı.

İsmail'in golü dışında aday gösterilen futbolcular ise Avusturya'ya attığı gol ile Kylian Mbappe, Hırvatistan'a attığı gol ile Christian Eriksen ve Almanya'ya attığı gol ile Adam Szalai oldu.


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