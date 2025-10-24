UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 09:38:00
AA
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları bir karşılaşma dışında tamamlandı. Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı, Rijeka–Sparta Prag maçı ise hava koşulları nedeniyle ertelendi.

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı.

Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

#uefa #samsunspor #UEFA Konferans Ligi

