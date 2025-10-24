UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı.
Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2
Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1
Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1
Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1