UEFA yeni genelgesi ile tek söz hakkını doktorlara veriyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 22:53

Avrupa Futbol Konfederasyonu UEFA, IFAB’ın da uzun süredir gündeminde olan futbol sahalarında oyuncular için en büyük tehlikeli sakatlık olan beyin sarsıntıları ile ilgili bir genelge yayınlayarak 55 üye ülkedeki tüm kulüplere ve milli takımlara gönderdiğini internet sitesinden duyurdu.

Buna göre beyin sarsıntısı şüphesi doğuran pozisyonların sonrasında oyuncular, kendilerini iyi hissettiği söylemine bakılmaksızın sadece takım doktorunun onayı ile maça devam edebilecekler veya doktorun uygun görmemesi halinde zorunlu olarak oyundan çıkartılıp hasteneye gönderilecekler.

UEFA, kulüpler ve milli takımlara gönderilen genelgenin acilen imzalanıp kendilerine gönderilmesini isterken bu imza ile oyuncuların korunmasına öncelik verdiklerini de göstermelerini istiyor. İmza sonrası kulüpler ve milli takımlar UEFA’nın bu konuda hazırladığı talimatı ve uygulamayı kabul etmiş olacaklar.

HEDEF KAMUYOUNUN DİKKATİNİ ÇEKMEK

Ajansspor'un haberinde aktardığına göre; hazırlanan müdahale talimatının UEFA turnuvalarında uygulanacağı ve tüm diğer futbol paydaşlarının bu talimata göre hareket etmelerinin amaçlandığı da UEFA tarafından yapılan açıklamada belirtiliyor. UEFA Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan genelge ile futbolda yaşanan beyin sarsıntıları konusunda oyuncular, teknik ekip çalışanları, takım doktorları ile kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor. UEFA 30 Eylül 2019’da da bu konuda bir farkındalık kampanyası başlatmıştı.

Genelge çerçevesinde takım doktorlarından oyuncular ve teknik ekiple konu ile ilgili eğitim toplantıları yapmaları ve müdahale prosedürünü anlatmaları isteniyor. Toplantılarda doktorların UEFA Farkındalık Kampanyası için hazırlanan videoyu katılımcılara göstererek dikkat çekmeleri tavsiye ediliyor.

KAMERALARDAN YARARLANILACAK

UEFA’nın yayınladığı ve 55 ülkeye gönderdiği genelgede ayrıca UEFA turnuvalarında takım doktorlarının olanaklar çerçevesinde beyin sarsıntısı şüphesi duyulan pozisyonlar için video sistemi kullanmalarını tavsiye ediyor. Sistemin kurulabilmesi için UEFA’nın ev sahibi yayıncı kuruluş vasıtasıyla destekte bulunacağı da belirtiliyor. Aynı hizmetten misafir takımların da yararlanması öngörülüyor.

EKSTRA DEĞİŞİKLİK HAKKI

IFAB da uzun bir süreden beri özellikle oyuncular sendikası Fifpro’nun da ısrarlarıyla beyin sarsıntıları konusunda çalışmalar ve testler yapıyor. Kurumun 2022 yılında beyin sarsıntısı dolayısıyla oyundan çıkan oyuncular için ekstra olarak bir oyuncu değişikliği hakkı tanıması bekleniyor.

UEFA'NIN BEYİN SARSINTISI PROTOKOLÜ

-Maç sırasında bir beyin sarsıntısı şüphesi ortaya çıktığında maçın hakemi oyuncuya takım doktoru tarafından müdahale edilmesi için derhal oyunu durdurur. Bu durumda diğer oyuncular sakin olmalı ve incelemeye müdahale etmemelidirler.

-Temelde inceleme 3 dakikadan uzun sürmemelidir. Ancak durum ciddi görünüyor ve sahada müdahale gerekiyor veya oyuncunun derhal hastaneye götürülmesini gerektiriyorsa oyuncu hareketsiz şekilde sahada bekletilmelidir.

-Eğer 3 dakika içinde bir tanı koymak mümkün olmuyorsa veya bir beyin sarsıntısı teşhisi konmuşsa oyuncunun oynamasına izin verilmemelidir.

-Kafasına darbe almış ve beyin sarsıntısı şüphesi ile müdahale edilmiş bir oyuncu ancak takım doktorunun onun oyuna devam edebileceğini açık bir şekilde hakeme bildirmesi ile mümkündür.

-Bununla birlikte bu konuda tek yetkili takım doktorudur. Teknik direktör, hakem ve oyuncular takım doktorunun kararına müdahalede bulunamazlar.