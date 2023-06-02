UEFA'dan Mourinho'ya kötü haber!
UEFA, Avrupa Ligi finalinde hakem Anthony Taylor'a küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için UEFA'dan kötü bir haber geldi.
UEFA, Portekizli teknik adam hakkında soruşturma başlattı. Mourinho için başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak deneyimli teknik adamın, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde hakem Anthony Taylor'a karşı küfür ve hakaret etmesi gösterildi.
Roma, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren finalde Sevilla'ya penaltılarda 4-1 mağlup olarak kupayı kaybetmişti.
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