'Uğurcan tartışmasız Türkiye'nin 1 numarası'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan teknik direktör Tekeli, ''Muslera'nın olduğu dönemde de Uğurcan Türkiye'nin en iyi kalecisiydi. Üstelik, Trabzonspor daha çok pozisyon verdiği için Trabzonspor'da bir kalecinin performans yapması Galatasaray'da olduğundan daha zordur. Galatasaray'ı Alanyaspor maçındaki gibi çok pozisyon verirken hiç görmedim. Belki 5 yıl boyunca böyle bir maç oynamadı. Uğurcan'ın 8 net kurtarışı sayesinde ayakta kaldı. Muslera varken de aynısı geçerliydi. Uğurcan Türkiye'nin tartışmasız en iyi kalecisiydi. Şu anda Türkiye'nin 1 numarası'' dedi.

Uğurcan Çakır Süper Lig 2025/2026 sezonunda 3 gol yedi ve 8 maçın 5'inde kalesini gole kapadı.

Bu, Uğurcan Çakır kalede olduğunda, takımının her 240 dakikada bir gol yediği anlamına geliyor.

Uğurcan Çakır'in 90 dakika başına yediği gol istatistiği ise 0.38.