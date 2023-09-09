Ülker Stadı’na Atatürk’ün adının verilmesi oylanacak: Fenerbahçe’den tarihi hamle

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

Fenerbahçe camiası için kritik önem taşıyan genel kurulda Sarı-Lacivertli futbol takımının maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu’na, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilmesi üyelerin oyuna sunulacak.

Fenerbahçe camiasının ve taraftarlarının uzun süredir stadının adının Atatürk olması için başkan Ali Koç ile yönetim kuruluna talepleri vardı.

Koç başkanlığındaki yönetim de gerekli yasal mevzuatları inceleyip hazırlıklarını yaptı. Ali Koç, “Tüzük değişikliğiyle beraber yıllardır taraftarımızın talebi olan stadımızın Atamızın ismini taşıması konusunu genel kurulumuzun onayına sunacağız. Sizlerden onay alındığı takdirde stat isim değişikliği için gereken izin sürecini devletimiz nezdinde başlatacağız” dedi.



