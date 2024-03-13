Ümit Karan'dan Ali Koç'a yanıt: 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:20

Güncelleme: 13.03.2024 - 19:20

Spor yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'uın kendisi hakkında yaptığı yorumlara yanıt verdi.

"ALİ KOÇ ARKAMDAYDI, NEDEN ANLATMIYOR?"

Eskişehirspor'da forma giydiği dönem hakkındaki açıklamalarını Ali Koç'un gündeme getirmesini değerlendiren Karan, "Bana 2011 şike davası mahkemesinde "Fenerbahçe'den para aldın mı?" diye sordular. Ben de "Fenerbahçe'den neden para alayım? Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem." dedim. Ben bunu teşvikten suçlandığım mahkemede kendimi savunmak için söyledim, X bir maçtan sonra söylemedim. Ben bunları söylerken Ali Koç da arka sırada oturuyordu. Bunları neden açıklamıyor merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, "Ümit Karan'ın Eskişehirspor'da forma giyerken, paylaştığı bir anıda söyledi. Galatasaraylı olduğu için gol atmak istemediğini söyledi. Gözlerime inanamadım. Younes Belhanda geçen sezon maçtan önce rakibi olan takımın tribünleriyle üçlü çektirdi. Bunların kalemşörleri vardır, olağanüstü durumları normalleştirmede doçent olmuşlardır. Ümit Karan 'Dürüst' olduğunu söylüyor. Programı sunan 'Ben de sokakta Galatasaraylıyım' diyor." sözlerini sarf etmişti.