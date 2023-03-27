Ümraniye Şehir Stadı hakkındaki sözleri gündem olmuştu: 'Jorge Jesus özür diledi'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:34

Süper Lig'e bu sezon yükselen Ümraniyespor'un başkanı Tarık Aksar gündeme dair görüşlerini aktardı.

Milliyet'e konuşan Tarık Aksar, deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin hükmen mağlup sayılmasına değinirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Tarık Aksar

"HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Süper Lig'de gelinen haftaya kadar oynanan süreci değerlendiren başkan Tarık Aksar, hak ettikleri yerde olmadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. 85 yıl sonra ilk defa Süper Lig'e çıkan bir takım. Artıları eksileri pek bilmiyoruz. Oynadıkça, yaşadıkça daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Süper Lig'de kaldığımız gibi düşme de olabilir. Her şeye rağmen ligde kalacak gibi oynuyoruz. Kaliteli bir futbol oynuyoruz ve futbolu çirkinleştirmiyoruz. Mümkün olduğunca açık futbol oynuyoruz, bu da futbolumuzun güzelliğini gösteriyor. Oynadığımız maçlarda alabileceğimiz maçları, ufak tefek sıkıntılardan, bizim hatalarımızdan kaybedildi. Olduğumuz yer şu an puan tablosundaki yer olmamalıydı."

Serkan Kırıntılı

SERKAN KIRINTILI'NIN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ

Tarık Aksar, kalecileri Serkan Kırıntılı'nın kadro dışı kalması ile ilgili de konuştu:

"Hiç kimse Ümraniyespor'dan büyük değil. Kendini Ümraniyespor'un üzerinde gördüğün zaman, farklı kaprislerin olduğu zaman, nedenini söylemeyeceğim ama kim olursa olsun yollarımızı ayırırız. Buranın yapısını ve ahengini bozdurmayız. Orkun 3.ligden geldi ve kaleyi teslim aldı. Gayet güzel oynuyor."

"TFF'NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Son günlerde çok tartışılan hükmen galibiyet konusu ile ilgili Tarık Aksar fikrini şöyle dile getirdi:

"Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara saygı duyuyorum ve doğru yaptılar. A takımın b takımın isteğiyle işler yürümez. Ne yaparsanız yapın eleştirileceksiniz zaten. Bir takım oynamış, bir takım oynamamış. O zaman Sivas da çıksın, Sivas yenildi. Kasımpaşa'nın da bağırması lazım o zaman. Bize çuvaldızı sonuna kadar sokuyorlar bağıramıyoruz, en ufak iğne daha dokunmadan bazı kulüpler bas bas bağırıyor. Federasyonumuz buna geri dönüş olmayacağını yineledi."

"JORGE JESUS ÖZÜR DİLEDİ VE GİTTİ"

Başkan Tarık Aksar, stadyumları hakkındaki görüşleri gündem olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili ise; "Sanırım tüm İstanbul'da olan fırtına burada biraz daha fazla esiyor. O rüzgarı gidip nasıl anlattılar bilmiyorum Sayın Jesus'a. Yanlış algı oldu. Rüzgar farklı saha farklı. Bizim sahamız Türkiye'nin en iyi sahalarından birisi. Ben söylemiyorum uzmanlar söylüyor. Olimpiyat Stadı ile yarışıyoruz hem çimde hem ışıklandırmada. Jesus'a ne anlattılar bilmiyorum. Jesus Portekiz'de bir takım çalıştırırken bizim burada antrenmanlara çıktılar. Hiçbir sahayı beğenmediler, gelip burada antrenman yaptılar 4-5 sene önce. Teşekkür ederiz büyüklük gösterdi özür diledi. Geldi, gördü, özür diledi gitti. Sıkıntı yok. Kendisi de sahanın iyi olduğunu söyledi zaten" açıklamalarında bulundu.

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?

Portekizli teknik direktör, Ümraniye Şehir Stadı hakkında, "Ümraniye Şehir Stadı'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o statta maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı" ifadelerini kullanmıştı.