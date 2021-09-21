Valentin Rosier, gördüğü kırmızı kart hakkında açıklama yaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın son dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Valentin Rosier, açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 23:38
Valentin Rosier, gördüğü kırmızı kart hakkında açıklama yaptı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar 3-0 önde olduğu karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı. 

Uzatmaların son dakikasında gelen beraberlik golünden sonra, saha karıştı; iki kulübün yetkilileri ve oyuncuları birbirine girdi. 

Maçın son dakikasında Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Rosier, sosyal medya hesabından "Kart için üzgünüm ancak takım için savaşmaya devam edeceğim. Ben buyum." açıklamasını yaptı.


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