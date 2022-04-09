Vedat Muriqi attı Atletico Madrid yıkıldı!
İspanya Ligi'nde Mallorca, Atletico Madrid'i Vedat Muriqi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'da Mallorca, kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.
Ligin 31. haftasında oynanan karşılaşmayı Mallorca, 1-0'lık skorla kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
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