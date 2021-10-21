Veli Ozan Çakır, Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanlığı görevini yürüten Veli Ozan Çakır, yeniden başkanlığa getirildi..
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanlığı görevini yürüten Veli Ozan Çakır, yeniden başkanlığa seçildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda yapılan TMPF 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Genel Kurulu, 92 delegenin katılımıyla yapıldı.
Genel Kurul'da 87 delege oy kullanırken, 2 oy geçersiz sayıldı.
Başkanlık seçimine tek aday giren Veli Ozan Çakır, 85 delegenin oyunu alarak ikinci kez federasyon başkanı oldu.
Veli Ozan Çakır, video konferans yoluyla katıldığı genel kurulda yaptığı konuşmada; 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Modern pentatlon paydaşlarının büyük destekleriyle çok önemli projelere imza attıklarını söyleyen Çakır, "Atacağımız adımlarla, geliştireceğimiz projelerle modern pentatlonun ve pentatletlerin geleceğine sahip çıkmayı misyon edindik. İkinci dönemde projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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