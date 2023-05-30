2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Victor Nelsson: 'Sonunda amacımıza ulaştık'

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson, açıklamalarda bulundu. Nelsson, 'Sonunda amacımıza ulaştık' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:27
Victor Nelsson: 'Sonunda amacımıza ulaştık'
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Ankargücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson konuştu.

Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık." dedi.

Ayrıca, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı." ifadelerini kullandı.


Victor Nelsson galatasaray Spor Toto Süper Lig süper lig ankaragücü MKE Ankaragücü

En Çok Okunan Haberler