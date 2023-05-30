Victor Nelsson: 'Sonunda amacımıza ulaştık'
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson, açıklamalarda bulundu. Nelsson, 'Sonunda amacımıza ulaştık' dedi.
Galatasaray'ın Ankargücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson konuştu.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık." dedi.
Ayrıca, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı." ifadelerini kullandı.
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