Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil kulübün önceliği

09 Aralık 2021 Perşembe, 23:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Grup maçlarını değerlendiren Vitor Pereira "Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Frankfurt ve Antwerp maçında kaçırdığımız penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol. Çok mücadeleci bir grup oldu. Evimizdeki Olympiakos maçı dışında her maçta çok iyi oynadık. O maçta da 3 kontratak golüyle yenildik. Gelecek sene Avrupa'da çok daha iyi performans göstereceğiz" dedi.

"GAZİANTEP MAÇI ÖNEMLİ OLACAK"

Pereira, ligde pazartesi günü oynayacakları Gaziantep maçı ile ilgili olarak, "Bu maçı oynarken aklımızda bir sonraki maç oluyor. Ana hedefimiz lig. Gaziantep maçı önemli olacak. Gaziantep hocasının dediklerine bir şey diyemem, kendi takım hakkında konuşurum" diye konuştu.

"PELKAS'IN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Portekizli teknik adam, Pelkas'ın performansıyla ilgili soruya, "Benim için en önemlisi onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek. Zamana ihtiyacı var. Daha fazla süre alıp oynaması gerekiyor performansını arttırıp seviyeyi yakalayabilmesi için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı takıma yardım edebilmek için" şeklinde cevap verdi.

"ANA HEDEFİMİZ LİG"

Hedeflerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu vurgulayan Pereira, "Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil kulübün önceliği. Konferansta kuvvetli takımlar var. Şuan yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz. Ana hedefimiz lig kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi.