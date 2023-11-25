Volkan Demirel: 'Üstün taraf onlardı'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:36
Volkan Demirel: 'Üstün taraf onlardı'
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere ya da İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du. Biz ise bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun belirli dakikalarında iyiydik ancak genele baktığımızda İstanbulspor maçı hak eden taraftı" diye konuştu.

Takım yaş ortalamasının düşük olmasından dolayı tecrübe kazanmaları gerektiğinin altını çizen Demirel, şunları söyledi:

"Bir maç iyi oynayıp, bir maç daha düşük oynamamızın sebebini takımda genç oyuncumuzun fazla olması ve takımımızın yaş ortalamasının çok düşük olmasına bağlıyorum. Maç oynaya oynaya, tecrübe edine edine kazanacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Düşündüğümüz gibi bir maç olmadı."


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