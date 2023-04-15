Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli golcünün Kayserispor maçında hat-trick yapması sonrası bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, golcü ismin Kayserispor karşısındaki 3 golüne kayıtsız kalmadı.
Nara, kız çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "Her birimiz için bir gol mü" şeklinde paylaşım yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar, Wanda Nara'nın bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
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