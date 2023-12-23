West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
WEST HAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham, ligde oynadığı son maçta sahasında Wolves'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Liverpool ile 0-0 berabere kalmıştı.
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