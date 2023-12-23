West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:28
West Ham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

WEST HAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham, ligde oynadığı son maçta sahasında Wolves'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti. 

Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Liverpool ile 0-0 berabere kalmıştı.


manchester united west ham united premier lig

İlgili Haberler

Kulüp kanalına konuştu: Davinson Sanchez'den Manchester United açıklaması!

Kulüp kanalına konuştu: Davinson Sanchez'den Manchester United açıklaması!
Bayern Münih, Manchester United'ı evine gönderdi!

Bayern Münih, Manchester United'ı evine gönderdi!
Manchester United'da 5 isim gözden çıkarıldı!

Manchester United'da 5 isim gözden çıkarıldı!

En Çok Okunan Haberler