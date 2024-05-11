Yalıkavak, Kastamonu BB'yi geçerek finale yükseldi
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 yendi ve seriyi 2-0 galip tamamlayarak finale çıktı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-18 Kastamonu Belediyespor önde tamamladı.
Normal süresi 39-39 berabere biten maçın uzama dakikaları da 46-46 bitti. Maçın yedi metre atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavak, 51-50'lik skorla müsabakayı kazandı.
Armada Praxis Yalıkavak, bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek ilk finalist takım oldu.
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