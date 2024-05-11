Yalıkavak, Kastamonu BB'yi geçerek finale yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 yendi ve seriyi 2-0 galip tamamlayarak finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:06
Yalıkavak, Kastamonu BB'yi geçerek finale yükseldi
Abone Ol google-news

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-18 Kastamonu Belediyespor önde tamamladı.

Normal süresi 39-39 berabere biten maçın uzama dakikaları da 46-46 bitti. Maçın yedi metre atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavak, 51-50'lik skorla müsabakayı kazandı.

Armada Praxis Yalıkavak, bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek ilk finalist takım oldu.


Yalıkavak haberleri Kastamonu Belediyespor haberleri Hentbol Kadınlar Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

5 çayına 15 dakikalık tarif: Milföy tatlısı...

5 çayına 15 dakikalık tarif: Milföy tatlısı...
Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!

Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!
Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision'da

Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision'da
56’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Trabzonspor’un toplam borcu açıklandı!

56’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Trabzonspor’un toplam borcu açıklandı!
Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!
Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle
Okul bahçesinde hasat başladı: Öğrenciler ürünleri tek tek topladı...

Okul bahçesinde hasat başladı: Öğrenciler ürünleri tek tek topladı...
Avrupa Şampiyonası’nda Enbiya Taha Biçer rüzgarı… Altın madalya Türkiye’nin!

Avrupa Şampiyonası’nda Enbiya Taha Biçer rüzgarı… Altın madalya Türkiye’nin!