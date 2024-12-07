Yıldız futbolcu Michail Antonio trafik kazası yaptı
West Ham United'ın yıldız futbolcusu Michail Antonio, ağır bir trafik kazası geçirdi.
West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte." ifadeleri yer aldı.
Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada, "West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor." denildi.
Etiketler: #trafik kazası #west ham united #Michail Antonio
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