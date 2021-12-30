Yusuf Yazıcı'nın menajerleri CSKA Moskova'yı doğruladı

30 Aralık 2021 Perşembe, 23:45

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Rusya basınından transfer iddialara gündeme geldi.

Rus basınına göre, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürülürken, milli futbolcunun menajerliğini yürüten şirketin bu transfer görüşmesini doğruladığı da belirtildi. Şirket, "CSKA'nın Yusuf'a ilgisi var ama diğer kulüplerden de teklifler var. Oyuncunun Rusya'ya taşınmasını dışlamıyoruz. Bakalım durum nasıl gelişecek" ifadelerini kullanırken durumla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Önceki günlerde Newcastle ve Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilendiği iddia edilen 24 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.