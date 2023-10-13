Zaniolo ve Tonali'nin de ismi geçiyordu: İtalyan yıldız bahis oynadığını kabul etti
Juventus forması giyen Nicolo Fagioli'nin bahis iddialarını kabul ettiğini ve men cezasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi.
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Nicolo Fagioli'den bahis itirafı geldi.
İtalya basınında Repubblica'nın haberine göre, son günlere olay bir şekilde düşen İtalya Milli Takımı'nda forma giyen yıldızların bahis iddiasında Nicolo Zaniolo ve Andre Tonali ile birlikte adı geçen Nicolo Fagioli bahis oynadığını itiraf etti.
22 yaşındaki yıldız kumar bağımlılığı olduğunu söylerken, yüksek sayılardaki borçları nedeniyle bu yola girdiğini ve futbolda da bahse girdiğini soruştma müfettişlerine itiraf etti.
NICOLO ZANIOLO DA SORGULANDI
Aynı zamanda soruşturma sürecinde dün akşam Nicolo Zaniolo, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'da forma giyen Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulanıp milli takım kampından ayrılmıştı.
3 YIL MEN CEZASI
Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre ise Fagioli, İtalyan spor yasalarına göre en az 3 yıl spordan men edilecek.
Orta saha pozisyonunda forma giyen 22 yaşındaki yıldız bu sezon çıktığı 6 resmi maçta takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı
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