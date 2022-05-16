Zlatan Ibrahimovic eliyle takım otobüsünün camını kırdı

İtalya Serie A'dan şampiyonluğa koşan Milan'da tecrübeli golcü Zlatan Ibrahimovic, sevinçten otobüs camını çatlattı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:31
Zlatan Ibrahimovic eliyle takım otobüsünün camını kırdı
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Serie A'da Milan şampiyonluğa koşuyor. Bitime bir hafta ikinci Inter'in iki puan önünde zirvede yer alan İtalyan ekibi şampiyonluk havasına girmeye başladı.

Milan taraftarları futbolcuları taşıyan takım otobüsüne büyük ilgi gösterirken coşkuyla karşıladılar. O esnada Zlatan Ibrahimovic'in hareketi İtalya'da gündem oldu.

Taraftarları ateşlemek için otobüsün ön bölgesine doğru gelen İsveçli yıldız, ellerini cama vurarak taraftarlara eşlik etti.

Ibrahimovic cama yalnızca iki kez vurdu ancak ikinci vuruşunda otobüsün ön camı çatladı. Bu görüntüler İtalyan basınında ilgi gördü.


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