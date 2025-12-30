İklim Sözlüğü: Doğa Tabanlı Çözümler (Nature-based Solutions-NbS)

Bu çözümler; doğal ve insan eliyle dönüştürülmüş ekosistemlerin korunmasını, sürdürülebilir biçimde yönetilmesini ve onarılmasını kapsar. Temel amaç, aynı anda hem insanlara hem de doğaya fayda sağlamaktır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) doğa tabanlı çözümlerin 2050’ye doğru küresel net sıfır CO2 hedefine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğini ifade ediyor. Yüksek kalite ve bütünlüğe sahip NbS projelerinin, mevcut küresel yıllık emisyonların yaklaşık yüzde 27’sine karşılık gelen, yılda 10 gigaton CO2’ye (GtCO2) varan bir azaltım potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Buna karşın tablo hâlâ yeterince güçlü değil. Dünya Ekonomik Forumu, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşünü önümüzdeki on yılın en büyük beş küresel riskinden biri olarak tanımlıyor.

UNEP’in Doğa İçin Finansman Durumu Raporu’na göre, doğa tabanlı çözümler için her yıl yaklaşık 700 milyar ABD doları tutarında bir finansman açığı bulunuyor. Mevcut durumda bu alandaki yatırımlar yıllık 154 milyar ABD doları seviyesinde kalırken yalnızca yüzde 17’si özel sektör kaynaklarından geliyor.

Oysa 2025 itibarıyla gerekli yatırım miktarının yıllık 384 milyar ABD dolarına ulaşması gerekiyor. Doğa tabanlı çözümler, iklim değişikliğine karşı yalnızca teknolojik değil, ekolojik ve etik bir yol öneriyor: Doğayı bir sorun olarak değil, çözümün parçası olarak görmek.