Danıştay, Tarım Bakanlığı'nın 'ilave ödeme kesintisi'ne ilişkin uygulamasını iptal etti

KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen'in, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Danıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15 Şubat 2023 tarihli genel yazısıyla; araziye çıkılan günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine yönelik başlatılan uygulamayı iptal ettiği duyuruldu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Tarım ve Orman Bakanlığının 15.02.2023 tarihli genel yazısıyla; araziye çıkılan günlerde kontrol hizmetleri ilave ödemesinin kesilmesine yönelik uygulama başlatılmıştı. Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay 12. Dairesi, bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve iptaline karar verdi.

Ayrıca 20 iş günü ile sınırlandırma ise kısmen reddedilmiş olup, sendikamızca idari dava kuruluna itiraz edilecektir. Bu karar, emekçilerin alın terine el konulamayacağını, toplu sözleşme hükümlerinin keyfi biçimde daraltılamayacağını, kamu emekçilerinin mali haklarının ancak kanun ve toplu sözleşmeyle sınırlandırılabileceğini açıkça ortaya koydu. Tarım Orkam-Sen olarak, kamu emekçilerinin hakkını savunmaya, hukuksuz uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu karar tüm emekçilere kutlu olsun."