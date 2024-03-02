02 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:01

Güncelleme: 02.03.2024 - 10:01

DÜZCE ilinde 02 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 264. SK., 280., 290. SK., 332., 334., 334. SK., 337. SK., 721., 737. CD., 775. SK., 845. SK., AFYON SK., ALİ RIZA ŞAHİNLER SK., ATATÜRK BULVAR, ÇAKMAN AHMET SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 ÇOBAN 2012 KAVŞAĞI, ERDOGMUS, ERDOĞMUŞ SK., FİDANCI SK., GENERAL KAZIM SK., METEK SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SERÇE, SİNEM SK., SÜLEYMAN KUYUMCU, SÜLEYMAN KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 86. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 3.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, AYNALI, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI, OVA mahallelerinde AFANOGLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, OVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRTARLA, ÇOBANOĞLU, KAYMAKÇI, MERKEZ, YENİ AYNALI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 605 SK., KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, Uavtede Yok, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇORAK, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde ÇORAK, KONURALP 219., KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 90. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 3. DÜZCE BLV., 9.DÜZCE, 95. SK., 96. SK., AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde GÜNEY, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, DIKMELI MÜCAVIR, DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 16044., 16051., 16052., 16065., 16102., 16126., 16150., 16151., 16170., 622., 624., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ÇILIMLI KUZEY, D 100 KARAYOLU, DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, ESENLİ KÖYÜ YOLU, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORDULUKARADERE, SAKIR mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, ÇELİKDERE, KIRAN mahallelerinde ALI USTA, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, ORTA, YANIK 2 mahallelerinde ORTA, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., PARK, PARK CD., SIHHAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde A. SERVET SK., ALİ SERVET SK., ATIK, BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., CUMHURIYET, DÖNMEZ SK., INANÇ, ISTANBUL, İNANÇ SK., İSTANBUL CD., KIZILAY, KIZILAY SK., ORTANCA SK., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, ŞİMŞİR mahallelerinde 2. SANAYİ SITESİ KÜME EVLER, 3. SANAYİ SİTESİ SK., 4. SANAYİ ÇARŞISI KÜME EVLER, 4. SANAYİ SİTESİ SK., 5. SANAYİ SK. KÜME EVLER, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, NARİN SK., SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, SIMSIR mahallelerinde 28 EVLER, KAYNASLI BAGLANTISI, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, ESENTEPE, SALLAR mahallelerinde 10. SK., 4621., 4621. SK., 4626. SK., 84. SK., 85. SK., 87. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 103., 104. SK., 4607. SK., 4609. SK., 4610. SK., 4612., 4612. SK., 4616. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 20511., KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKMEHMET, N KENDISI mahallelerinde 20100., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMEN, KALYONCU mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIMSIR, ŞİMŞİR, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜRSEL, GÜRSEL SK., PETEKLI, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.