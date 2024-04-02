02 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:50

İstanbul ilinde 02 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah sk bölgelerinde 02/04/2024 08:30:00 - 02/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALİ KAPTAN, FINDIKLI YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah ANBAR ARKASI, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, ŞİŞHANE sk / CAMİİKEBİR mah MELEK sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah HAKEMLER sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, KAPLAN GİRAY, KOŞU, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, YEDİ EVLER, YURDAGÜL sk bölgelerinde 02/04/2024 10:30:00 - 02/04/2024 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BEGÜM, CELAL YÜCEL, DARI, DİKMEN, EGE, GÖÇMENLER, GÜZEL ÇIKMAZI, HAZİNE, TAHTAKÖPRÜ, TAŞKÖPRÜ, İKİZLER, İMAM SIRRI PEKŞEN, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 02/04/2024 13:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, FIRAT, KORU, KUBİLAY, İNCİ sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 02/04/2024 09:30:00 - 02/04/2024 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 02/04/2024 10:30:00 - 02/04/2024 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah KESERCİLER, TESTERECİLER, TETİMMELER sk / ZEYREK mah TETİMMELER, YESARİZADE sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY KEMER mah sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY KEMER mah sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY KEMER mah sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, UZUNSELVİ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah D-100 KARAYOLU, MUSTAFA KEMAL, SİNAN sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HİLAL, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah MASLAK ÇEŞME sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah YELDEĞİRMENİ, ŞEHİT FERİDE sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 615., TURGUT REİS, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, İMARET sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, POLAT sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, KOPAN, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 02/04/2024 13:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2535. sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2329., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BARBAROS mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk bölgelerinde 02/04/2024 11:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 02/04/2024 12:00:00 - 02/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, KÖYÜM sk bölgelerinde 02/04/2024 12:00:00 - 02/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 218., 219., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 251., 255., 256., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 276., 278., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 02/04/2024 09:30:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 271., 272., 272/1., 272/2., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 278/1., 279., 284., 285., 286., 287., BAĞCILAR, GAZNELİLER, HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 287., 711., 719., 720., 721., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., BAĞCILAR, GAZNELİLER, HAKKI BAŞAR sk bölgelerinde 02/04/2024 09:30:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1019., 1022., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1040., 1041., 1042., 1043., KAZIM KARABEKİR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 313. sk bölgelerinde 02/04/2024 12:00:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 02/04/2024 09:30:00 - 02/04/2024 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYBEN, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, EMRULLAH, FEDAİ, GEDİZ, GÜZELYURT, NAĞME, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, İLKNUR sk bölgelerinde 02/04/2024 12:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2024 12:00:00 - 02/04/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL sk bölgelerinde 02/04/2024 00:00:00 - 02/04/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 610., 614., 654., 656., 705., 706., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 02/04/2024 09:00:00 - 02/04/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1631., 1632., 1633., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 02/04/2024 10:00:00 - 02/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.