02 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 02 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 02 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ATILLA, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, YESIL VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇİÇEĞİ CD., PİKNİK SK, PİKNİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2069., 2069. SK., 2076. SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CENGİZ TOPEL CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., FEZA, FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., POSTACI, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ALAN SK., ASLANTAŞ SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, GÖKTEPE SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KORKMAZ SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, PALAZOGLU, PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SAYDAM SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., TURAN GÜNEŞ CD., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., CÖMERT, DERİN SK., HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, PIRCELER, PİRCELER, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, AKTOP, CAMİ SK., DİLRUBA, ERSOYLU. CD., KAYIN AĞACI, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., OSMAN, ÖMER SK., ÖMÜR SK., YASEMİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALEV SK., ATACAN, ATACAN SK., BANU, BANU SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ BULVAR, DESTANLI SK., DÖNMEZ, DÖNMEZ SK., GÜLDESTE SK., KARANFİLLİ SK., KOCAELİ YÜRÜYÜŞ YOLU 3.ETAP SK, KOÇAK, KOÇAK SK., MERMER SK., PAŞA CD., SÖNMEZAY SK., SULTAN BABA, SULTAN BABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 23., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKKAYA, ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR, BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÖKGÖZ SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARAKAVAK SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUĞBA SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DUMLUPINAR, KÖRFEZ, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14. SK., 15. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 17. SK., 18. SK., 19 MAYIS SK., 2., 4. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 6., 7. SK., 8., 8. SK., 9., 9. SK., ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., ACAR SK., ACUN SK., ADA SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKBULUT SK., AKÇA, AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKTAŞ SK., AKTOP SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALBAYRAK, ALBAYRAK SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALPAN SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., ARDA SK., ARDAHAN SK., ARI, ARI SK., ARMUTÇU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASLAN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., ATATÜRK CD., ATİLLA SK., AYAZ SK., AYDEMİR SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., AYNA SK., AZİZ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHADIR SK., BAHAR CD., BAKIR SK., BALE SK., BALO, BALO SK., BALTA SK., BARTU SK., BATMAZ, BATMAZ SK., BAYRAKTAR, BEDİR SK., BELGİN, BELGİN SK., BENNA SK, BERAT SK., BESTE SK., BETÜL, BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BILGE, BİLGE SK., BİLLUR SK., BİROL SK., BONCUK, BONCUK SK., BURHAN SK., CAHIDE, CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVİT SK., CEBESOY SK., CEVİZLİ SK., CİHANGİR SK., ÇAGLAR, ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKIR SK., ÇAKIRCI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLICA SK., ÇANAK, ÇAVDAR CD., ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇILEK, ÇIMENLI, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİLEK SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DAMLA SK, DEMIR, DEMİR SK., DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERNEK SK., DERYA SK., DIKILI, DILEK, DILMEN, DİK SK., DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANER SK., DOSTLUK SK., DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EFE, EFE SK., EGE, EGE SK., ELBEY SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGIN, ENGİN CD., ENSAR SK., ER SK., ERBAY SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERDEMLİ SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN, ERHAN SK., EROL SK., ERTAŞ SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESENLİK SK., ESENTEPE CD., EŞREF BİTLİS CD, FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FLORYA SK., FUNDA, FUNDA SK., GAFFAR OKAN, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GELINCIK, GELINCIK SK., GELİNCİK SK., GİDER SK., GİRGİN SK., GÖÇ SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN SK., GÖKSEL, GÖKSEL SK., GÖKSU, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÖZDE SK., GÜLDALI SK., GÜLİSTAN SK., GÜLLÜ SK., GÜLSÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDEM SK., GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., GÜRBÜZ SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜVEN SK, GÜVEN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAKAN SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMANTARLA SK., HASIM SK., HASTÜRK SK., HAŞİM SK., HAYAT, HAYAT CD., HELAL, HIZAL SK., HIZIR SK., HİCRET SK., HOŞGÖR SK., HURİYE PAK SK., IÇEN, IMREN, INCIR, INÖNÜ, ISFENDIYAR, ITIMAT, IZGI, İÇEN SK., İMREN SK., İNÖNÜ CD., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., İSTİKLAL, İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇAR SK., KADER SK., KAMURAN CD., KANDİL SK, KAPADOKYA SK., KAPLAN SK., KARAAHMET CD., KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KAYA, KAYACI SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAZIM ORBAY SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KENGER SK., KEREM SK., KESTANE SK., KILIÇ, KIRCALI, KIRCALI SK., KIRMAN SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇ SK., KOÇAN SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KORUİÇİ SK., KORUTÜRK SK., KÖKNAR SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KULLAR, KULLAR SK., KUŞAKKAYA SK., KUZEY SK., KÜÇÜK, MACİT SK., MAMAT, MAMAT SK., MARMARA CD., MEHTAP, MEHTAP SK., MENDERES SK., MERCAN SK., MERT SK., METIN, METİN SK., MEVLÜT SK., MEYDAN, MINE, MİMAR SİNAN SK., MİNE SK., MUHTES, MUHTES SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., NARIN, NARİN SK., NASAŞ SK., NATO CD., NEBİLE SK., NENE HATUN SK., NERGİZ SK., NIL, NİHAT ERİM, NİHAT ERİM CD., NURŞEN SK., OCAKLI SK., OGÜN SK., OK, OKAN SK., OLCAY SK., OLGUN SK., ONARAN SK., ORBAY SK., ORHAN SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OZAN SK., ÖDER SK., ÖGRETMENLER, ÖĞE SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖNCÜ, ÖNDER CD., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZBEK SK., ÖZDEN SK., ÖZDİL SK., 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DERİNCE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde 4406., ABDÜLHAMİT HAN CD., AFFAN SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., AKBAŞ SK., ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALİ KELEŞ SK., ALTAN SK., ASLANTAS, ATABEY SK., AVCI, AYDIN, AYDIN CD., BADEM SK., BİRGÜL SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇUKUROVA SK., DAMAR SK., DAR SK., DEMET SK., DERE, DESTE SK., DEVRİM SK., DOGUS, DOĞUŞ SK., ECZANE SK., EMNIYET, EMNİYET SK., ERDEM SK., ESKICILER, ETKI, FATIH, FATİH CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRIN, FIRIN SK., GONCA SK., GÜLER SK., GÜLŞAH SK., GÜLÜMSER SK., GÜNAY SK., GÜNGÖR SK., GÜVENLİK CD., GÜZEL SK., GÜZELBAHÇE SK., HAMSI, HAMSİ SK., HAZAL SK., HILAL, HÜRRİYET CD., IKIZLER, ISTASYON, ISTIKLAL, İKİZLER SK., İNCE SK., İREM SK., İSTASYON CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALAY SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KANARYA, KANARYA SK., KANDEMIR, KARANFIL, KARANFİL SK., KAVAKLAR SK., KAZANCI SK., KEMAL ACUN SK., KEMALİYE SK., KERVAN SK., KIYMET SK., KÖPRÜLÜ SK., KUM SK., KÜÇÜK SANAYİ SK., KÜÇÜKLER SK., LEYLA SK., LIMAN, LIMANYOLU, LİMAN CD., LİMANYOLU CD., LOJMAN SK., LOKMAN SK., MAKASBAŞI SK., MEDYA SK., MEHMET ÇELİK SK., MEHMETÇİK SK., MEKTEP SK., MELİKE SK., MERCILER, MESE, MESUT SK., MEŞE SK., MIDILLI, MİDİLLİ SK., MUHABİR SK., MURAT EVLER SK., NATO, NAZLI, NAZLI SK., NECATİ DENİZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., NUR SK., OKUL SK., OSMANBEY SK., OVA SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖZDEMİR SK., PAZARKAPI, PAZARKAPI SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD., POSTANE, POSTANE SK., RIZABEY SK., RÜZGARLI SK., SABRI GÜDENBERK, SABRİ GÜDENBERK SK., SAIR BAKI, SALIM, SANLI, SARICALAR HALIHİSARI SOK, SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, SELIM, SELİM SK., SERÇE, SERÇE SK., SIRIN, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA CD., SİBEL SK., SİNAN SK., SUBAŞI SK., SÜRMELİ SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞEVVAL SK., ŞİRİN SK., TOLGA, TOLGA SK., TOMRUK SK., UÇAK, UÇAK., UFUK, UFUK SK., UĞUR SK., USTA, USTA SK., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YALI SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YESIL, YONCA, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI mahallelerinde BARIŞ SK., DURMUŞ SK., İSTİKLAL CD., KAHVECİ SK., LADİN, LADİN SK., ONARAN, SAĞLAM SK., SÜREYYA SK., VURAL, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 02 Ocak Perşembe 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IBNISINA, İBNİSİNA mahallelerinde AVCI SK., ÇAĞLAYAN SK., DEĞİRMEN SK., GÜLAY, GÜLAY SK., SAYGIN SK., YILDIRIM BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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