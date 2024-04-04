04 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:21

DÜZCE ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde ACAR SK., ATIK, ATİK SK., BAHADIR YALÇIN CD., BELEN SK., BERRAK SK., ÇIKMAZ 2, ÇIKMAZ 2 SK., ÇİVİ SK., DEREN SK., ELİF SK., FAN DERESİ SK., GELINCIK, GÜL SK., HASAN KAHYA SK., HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., İŞ GÖREN CD., KARANFİL SK., KAYA, KESKIN, KESKİN SK., KETMENLİ CD., LALE, M.SERVET BİLGE SK., MIRAY, MİRAY SK., OKTAY SK., OSMANIYE, OSMANİYE CD., ÖNDER SK., PAZARCIK, SÜMBÜL SK., ŞAHİNKAYA SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SELİN SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER SK., KOKURDAN CD., MEYDAN SK., SADIK REIS, TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ, N KENDISI, OSMANİYE mahallelerinde BADEM 2 SK., BAĞLAR SK., BAYRAK, BEŞEVLER SK., DEĞİRMEN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., EREGLI, GÖKNUR SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., MELIH, MELİH SK., PASA, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, SULTAN SK., TİLBE SK., ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYHANLI, MÜCAVIR mahallelerinde BEYHANLI KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY mahallelerinde 533., AYDIN SK., KEFLİ SK., RIHTIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, DORUK, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, DORUK, FABRIKA, KARDELEN, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 578. SK., 648. SK., KUZEY, NEMLİ SK., NURİ ÖZKASAP CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde BARTIN SK., BOZKURT SK., GENERAL SAMİ SK., İNANIR SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SAATÇİGİL CD., ULUS SK., YILMAZ SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, GÖKÇE, KİRAZLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 13., 17., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 6., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY, DARICI, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, ORTA, OTLUOĞLU mahallelerinde 1003. CD., 19050., 19100, 19111., 19150., 19155., 19158., 19170., 19215., 19330. SK., 1952. SK., 1953. SK., 1955. SK., 1960., 1964., 1971. SK., 1972. SK., 1973. SK., 1974., 1974. SK., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1982., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1987., 1988. SK., 1989. SK., 1990. SK., 2000. SK., 2001., 2002. SK., 2004., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008., 2008. SK., 2010. SK., 2014. SK., 2015. SK., 2019. SK., 2049., 2049. SK., 49. SK., 5796. SK., 5800. SK., 605., 606., 614. SK., 618., 618. SK., 645. SK., 701., 701. SK., AĞALAR SK., DERİCİ SK., KAZIM ORBAY SK., NARİN SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU, URAL SK., YOL GIRISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, DARICI, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, MERKEZ, N KENDISI, OTLUOĞLU, TURAPLAR mahallelerinde 1010. SK., 1011. SK., 1018. SK., 19010., 19011., 19110., 19116., 19117., 19120., 19157. SK., 19172., 19180., 19200., 19225., 19240., 19250., 19307., 1950., 1950. CD., 1951., 1951. SK., 1955., 1956. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1960. SK., 1961. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1975., 1978. SK., 1979., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982. SK., 1986. SK., 1987. SK., 1988., 1990., 1991., 1991. SK., 1992. SK., 1994. SK., 1995., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2001. SK., 2012. SK., 2014., 2015., 2016. SK., 2017. SK., 2018., 2018. SK., 2019., 5799. SK., 608., 613. SK., 623. SK., 634., 634. SK., 635. SK., 640. SK., 646. SK., 693. SK., 696. SK., 972., 972. SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., HAMİT KAPLAN SK., KİREMİT SK., OCAK SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, DARICI mahallelerinde 2103. SK., 2104. SK., 560. SK., 561. SK., 565. SK., 5700., 575., 575. SK., 577., 579., 579. SK., 580. SK., 581. SK., 583. CD., 585. SK., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 599. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 603. SK., 611., 612., 615., 616., 616. SK., 619. SK., 620. SK., 624. SK., 626. SK., 644., 644. SK., 650. SK., AGALAR, ARABACI, AYDIN GÜNEY SK., BAKIR SK., BARBAROS, BATI SK., BEZMEN SK., ÇELİK SK., DAR SK., DERYA SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., GÜNDÜZ, HALE SK., KUZEY SK., MESİRE SK., NURI ÖZKASAP, ÖNER, ÖNER SK., SAIM TUT, SAİM TUT SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, YÖRÜKLER mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde 1011, ADAPAZARI BOLU YOLU, DONGELLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KUSOGLU, KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ŞAZİYE mahallelerinde DÜZCE ANKARA YOLU, SAZIYE, ŞAZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, BAKACAK, BALKAYA, N KENDISI mahallelerinde AKÇAALAN MAHALLE YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, balkaya, CIRCIR, KOVANCI, MERKEZ, MUSA AÇMA, MUSA AÇMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.